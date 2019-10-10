"Пресс-марафон" а-ля Санта-Клаус от Зеленского. И "прощальный дерибан" от ЦИК

Президент Владимир Зеленский завтра целый день планирует общаться с журналистами. Сегодня же стало известно об уникальной форме общения, избранной главой государства. Всех желающих общения представителей СМИ пресс-служба поделит на группки по 7-8 человек. И эти группки будет поочередно принимать президент на фуд-кортах, по 30 минут на каждую группу. Трансляцию с этих встреч будет вести та же пресс-служба, правда, не уточняется, идет ли речь о видео или текстовой трансляции.

Навскидку, сложно вспомнить, кто еще из мировых лидеров так проводит итоговые пресс-конференции. Возможно, решение было подсмотрено в официальной резиденции Санта-Клауса в Рованиеми, который общается с толпой страждущих именно путем таких мини-аудиенций.



В среде журналистов развернулось бурное обсуждение нового формата, на который СМИ отреагировали скорее негативно. Некоторые прямо усмотрели в таком формате упреждение попыток медиатусовки выносить острые вопросы и "дожимать" спикера, что не удавалось в последние годы правления Порошенко. Во-первых, сформированные пресс-службой группы смогут "размывать" и "заговаривать" неудобные вопросы. Во-вторых, любой промах можно будет сразу же сгладить силами той же пресс-службы и "исправить" уже со следующей группой журналистов. Ну и психологически проще общаться не с полным залом "журналюг", в который тебя выталкивают, а принимая их "у себя" в роли хозяина маленькими группками. "Не пошел бы на этот аттракцион" и "Журналистам отводят роль случайных поочередных статистов", - пожалуй, одни из самых мягких оценок.



Между тем, в президентском Офисе затрудняются сказать, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после разразившегося скандала. Очередной случай, когда "лишняя", по мнению окружения Зе, информация может пойти во вред.



В армии глав областных администраций – новые перестановки. Сегодня Кабмин одобрил назначение президентом сразу трех новых губернаторов – в Одесской, Тернопольской и Харьковской областях. Параллельно Зеленский уволил с должности занимавшую кресло Харьковского губернатора еще со времен Порошенко Юлию Светличную. Правда, Светличная, похоже, без должности в новой команде не останется. Она уже подала декларацию о доходах как кандидат на должность замсекретаря СНБО. А вот ее возможный сменщик Алексей Кучер уже успел привлечь внимание СМИ своей декларацией о доходах. За весь 2018 год он не получил ни копейки, но успел купить две квартиры и два автомобиля Lexus. Возможно, его таланты теперь потребовались, чтобы обеспечить жизнедеятельность области без копейки бюджетных средств?



Не забыл о собственном благосостоянии и отправленный в отставку состав Центризбиркома. Напоследок руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч. Видимо, отставленные избиркомовцы оценивают свою продуктивность за год, который им удалось проработать, несколько иначе, чем отправившие их в отставку Рада и президент.



А вот предыдущие любители высоко оценивать свой труд и соответствующе его финансировать сейчас могут только мечтать о спокойной жизни. ГБР открыло очередное дело на экс-президента Порошенко. На сей раз - из-за недостоверного декларирования. Пока ни по одному из дел обвинение не предъявлено. Но их количество уже полностью соответствует принципу "может и не догоним, но погоняем знатно". Объявлен ГБР в розыск и экс-нардеп и миллиардер Константин Жеваго. Принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.



Строительство Шулявского моста в Киеве уже на месяц отстало от графика. Сама конструкция должна была быть возведена до конца августа, но уже в октябре едущие по проспекту Победы автомобилисты могут лицезреть лишь стоящие опоры. Только на 12-14 октября запланирована установка конструкций. И на это время по проспекту Победы будет перекрыто автомобильное движение.



Между тем, сам мост за это время успел существенно подорожать. Его отремонтируют уже за миллиард гривен, а не за 830 млн, как планировалось ранее. Такая же судьба сопровождала строительство пешеходного "моста Кличко", который стремительно дорожал в ходе строительства. Что поделаешь? Это Киев – тут все дорожает "на бегу". Вот, например, Кличко заявил, что хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой прямо в ходе отопительного сезона.



Сложнее с выполнением обещаний. Вот пообещал Кличко мораторий на строительство в Киеве. Да не получилось. Решение застопорилось на уровне исполнителей. Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась даже с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве. Главное - пообещать, чтобы все видели: царь хороший, да бояре плохи!



Вот и глава Нефтегаза Коболев успел пообещать. Перейти на "рыночные цены на газ" после того, как его заставят таки ввести ненавистный ему анбалдинг. Руководство НАК долго сопротивлялись продавливаемому Европой требованию. И "рыночные цены" используют как последний аргумент. Хотя, при нынешнем менеджменте НАКа сказать, что такое "рыночные цены" и как они реально соотносятся с рынком – сложно.



И все же, при всех проблемах, в Киеве и других регионах Украины лучше, чем в прифронтовых или на неконтролируемых территориях. Что показал последний опрос вынужденных переселенцев с востока Украины. Меньше четверти из них хотят вернуться домой после окончания войны. А 36% вообще категорически не намерены возвращаться на прежнее место проживания.



Нас же ждет улучшение погоды. Дожди и заморозки отступают: в среду в Украину вернется бабье лето.



Александр Хорольский