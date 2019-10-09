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09 октября 2019, среда, 10:09 700
Экономика 2019-10-09T10:21:44+03:00
Українські Новини
Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой

Кличко хочет на треть поднять тариф на отопление уже этой зимой

Стали известные новые тарифы на отопление, по которым жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.  Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили. "Страна" выяснила, платежки с какими цифрами придут жителям столицы уже в ноябре. 

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.

Это означает, что владелец 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

"Киевтеплоэнерго" - коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Деятельность КП "Киевтеплоэнерго" сопровождается и контролируется Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры (ГЖКИ) и КГГА.

Ранее сообщалось, что украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период.

Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.

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