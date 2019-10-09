ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.\r\nОб этом в ответ на вопрос Українських Новин сообщил директор ГБР Роман Труба.\r\n"Он объявлен в розыск", - сказал он.\r\nПо его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.\r\nКак сообщали Українськi Новини, акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Также экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР.\r\nТем временем Жеваго выехал из Украины.