ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом в ответ на вопрос Українських Новин сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Он объявлен в розыск", - сказал он.

По его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск.

Также принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.

Как сообщали Українськi Новини, акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Также экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР.

Тем временем Жеваго выехал из Украины.