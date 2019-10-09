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09 октября 2019, среда, 13:42 44
Политика 2019-10-09T13:42:40+03:00
Українські Новини
ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго

ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом в ответ на вопрос Українських Новин сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Он объявлен в розыск", - сказал он.

По его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск.

Также принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.

Как сообщали Українськi Новини, акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 4,4% за неделю. Также экс-депутат Рады миллиардер Жеваго не явился на допрос в ГБР.

Тем временем Жеваго выехал из Украины.

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