Коболев пообещал обеспечить финстабильность "Нефтегаза" после анбандлинга путем перехода на рыночные цены на газ

Коболев пообещал обеспечить финстабильность "Нефтегаза" после анбандлинга путем перехода на рыночные цены на г

После проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) финансовая стабильность Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" будет обеспечена путем перехода компании на рыночные цены на природный газ.

Об этом заявил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в ходе Украинского газового форума, передают Українські Новини.

"С 1 января 2020 года в соответствии с подписанным меморандумом с МВФ мы полностью переходим на рыночные цены в вопросе поставки газа всем категориям потребителей. И если это требование будет выполнено, то финансовая стабильность "Нефтегаза" будет обеспечена", - сказал он.

Также Коболев добавил, что для финансовой стабильности "Нефтегаза" дополнительно необходимо разобраться с проблемой задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд выступает за установление рыночной цены на газ для населения.

Меморандум об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы с МВФ предусматривает выравнивание цен на природный газ для населения и промышленных потребителей, а также завершение процедуры анбандлинга (разделения) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" с 2020 года.

"Нефтегаз" на уборку своих офисов потратит 4 млн гривен. Тем временем "Нефтегаз" хотел убрать снег возле своего офиса за 380 тыс. гривен.