Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - сказано в нем.\r\nСогласно формату пресс-конференции, представители медиа будут задавать вопросы Зеленскому группами по 7-10 человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации. Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с Президентом", - говорится в сообщении.\r\nПри этом марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.\r\nВместо этого Зеленский записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ сентябре Зеленский пообещал, что проведет полноценную пресс-конференцию для СМИ в октябре.