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09 октября 2019, среда, 10:44 1378 Документ
Политика 2019-10-09T11:05:53+03:00
Українські Новини
Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч

Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч

ЦИК
ЦИК

Заработная плата бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук за сентябрь составила 543 тыс. гривен, а нового главы ЦИК Олега Диденко – 738 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

За сентябрь Слипачук было начислено 543 тыс. гривен зарплаты.

Ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен.

В то же время она также получила 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Экс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь было начислено по 444 тыс. гривен зарплаты.

В частности, каждый из них получил примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такую же сумму матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Экс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.

В среднем зарплата одного члена Центризбиркома за сентябрь составила 420,2 тыс. гривен.

При этом весь состав ЦИКа был уволен 13 сентября.

В новый состав Центризбиркома вошли 4 члена прежнего состава комиссии, и председателем нового ЦИКа был избран один из них – Олег Диденко.

Именно у Диденко в сентябре была наивысшая зарплата - 738 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, новый ЦИК рассказал, что нужно для выборов на Донбассе.

ЦИК был уволен по просьбе Зеленского, хотя руководитель Офиса Президент Андрей Богдан назвал предыдущий состав ЦИК лучшим завсе годы.

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