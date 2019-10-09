Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч

Заработная плата бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук за сентябрь составила 543 тыс. гривен, а нового главы ЦИК Олега Диденко – 738 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.\r\nЗа сентябрь Слипачук было начислено 543 тыс. гривен зарплаты.\r\nЕе должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ то же время она также получила 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.\r\n\r\nЭкс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь было начислено по 444 тыс. гривен зарплаты.\r\nВ частности, каждый из них получил примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такую же сумму матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЭкс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов.\r\nЗарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.\r\n\r\nВ среднем зарплата одного члена Центризбиркома за сентябрь составила 420,2 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри этом весь состав ЦИКа был уволен 13 сентября.\r\nВ новый состав Центризбиркома вошли 4 члена прежнего состава комиссии, и председателем нового ЦИКа был избран один из них – Олег Диденко.\r\nИменно у Диденко в сентябре была наивысшая зарплата - 738 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, новый ЦИК рассказал, что нужно для выборов на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЦИК был уволен по просьбе Зеленского, хотя руководитель Офиса Президент Андрей Богдан назвал предыдущий состав ЦИК лучшим завсе годы.