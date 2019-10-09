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09 октября 2019, среда, 12:36 1221
Президент 2019-10-09T12:36:59+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера

Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера

Юлия Светличная Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлия Светличная Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Светличную, которая подала декларацию о доходах как кандидат на должность замсекретаря СНБО, с должности главы Харьковской обладминистрации и намерен назначить вместо нее депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Светличная уволена с должности губернатора. В пятницу состоится назначение и представление нового губернатора. Им станет Кучер", - сказал он. Также в пятницу, 11 октября, состоится назначение губернатора Одесской области.

Как сообщали Українськi Новини, Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 6 сентября Кабинет Министров одобрил переназначение Президентом Владимиром Зеленским Юлии Светличной председателем Харьковской областной государственной администрации.

Ранее в обнародованном правительством проекте Госбюджета на 2020 год указывалось, что расходы на СНБОУ в 2020 году будут увеличены в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Указывалось, что Кабмин предлагает предусмотреть для СНБО более 28 млрд гривен нераспределенных расходов на национальную безопасность и оборону.

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова после того, как уволил Данилюка.

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