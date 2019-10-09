Харьковский губернатор Светличная подала декларацию о доходах как кандидат на должность замсекретаря СНБО

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

За 2018 год депутат задекларировала 214,7 тыс. гривен зарплаты на основном месте работы в Харьковской областной государственной администрации, а также денежный подарок в размере 261,5 тыс. гривен.

В Харькове у председателя имеется 2 квартиры площадью 47,1 и 32,7 кв. м и недостроенный гараж площадью 15 кв.м, а также автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Кабинет Министров одобрил переназначение Президентом Владимиром Зеленским Юлии Светличной председателем Харьковской областной государственной администрации.

Ранее в обнародованном правительством проекте Госбюджета на 2020 год указывалось, что расходы на СНБОУ в 2020 году будут увеличены в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Указывалось, что Кабмин предлагает предусмотреть для СНБО более 28 млрд гривен нераспределенных расходов на национальную безопасность и оборону.

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова после того, как уволил Данилюка.