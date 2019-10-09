Аттракцион, потешный квест, триатлон?:  журналисты пытаются понять, зачем Зеленский изобретает велосипед вместо нормальной пресс-конференции

После того, как пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона 10 октября, журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.

"Зе решил заново изобрести пресс-конференцию. Зачем?" - пишет Денис Иванеско.

"Я завтра занят. Но если бы и был свободен, все равно не пошел бы на этот аттракцион, хотя пресс-конференции президентов старался не пропускать. Уверен, что не у меня одного такая позиция", - написал Юрий Дощатов.

"Какой марафон в фуд-корте? Это же не соревнование, кто больше съест! Где видосикы со стадиона? И почему марафон, а не сразу триатлон? В бассейне интервью с ним действительно еще не записывали", - написал Алексей Мустафин.

"Зе vs журналисты ... Офис президента анонсировал пресс-марафон Зеленского, представленный как новый формат общения главы государства с представителями СМИ. Сам президент будет целый день тусить в новомодном Kyiv Food Market, а раз в полчаса к нему будут запускать группы журналистов по 7-10 человек. Отдельно добавляется, что формироваться группы "по спискам аккредитации".Коллеги из других СМИ уже успели назвать такой формат пресс-конференцией, которая была обещана еще на 100 дней деятельности, но, друзья, ну какая это пресс-конференция? Совсем нет, и не стоит позволять кому-то манипулировать с форматом, чтобы формально отмазаться от обещанности" - написал Евгений Будерацкий.

"Сижу в расстроенных чувствах из-за президентского марафона. И не потому что в очередь по 7, сукины дети. А потому что собиралась завтра писать интервью в той же локации. Формат не хочу даже комментировать - все стало ясно как будет, когда интервью Влад Красінський (Vlad Krasinskiy) выиграл в пинг-понг", - комментирует Татьяна Николаенко.

"Есть идея для пресс-конференции президента. Колесо обозрения вращается. Президент находится в одной из кабинок. Журналисты стоят в очереди. В каждую кабинку заходят по 4 журналиста согласно очереди. Те, кто попадают в кабинку к президенту - ставят вопрос, пока колесо делает один круг", - предложил Михаил Ткач.

Как сообщали Українські Новини, Рранее Зеленский записал программу для "1+1", интервьюером в котором выступил Станислав Бокла - актер , который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

Также Зеленский пообещал СМИ провести полноценную пресс-конференцию в октябре.