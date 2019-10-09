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09 октября 2019, среда, 15:17 579
Кабмин 2019-10-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин одобрил назначение губернаторов Одесской, Тернопольской и Харьковской областей

Кабмин одобрил назначение губернаторов Одесской, Тернопольской и Харьковской областей

Кабмин. Фото: Facebook
Кабмин. Фото: Facebook

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля, Харьковской - Алексея Кучера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини. Кабмин одобрил соответствующие проекты указов Президента.

36-летний предприниматель Куцый является конечным бенефициаром ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

45-летний предприниматель Сопель с 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес", с 2017 года - руководитель Федерации футбола в Хоросткове.

34-летний адвокат Кучер является депутатом Рады (фракция "Слуга народа"), выиграл парламентские выборы в округе №179 в Харьковской области.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский отобрал 5 кандидатов на должность председателя Одесской обладминистрации, в том числе Куцого.

Прежний губарнатор Харьковщины Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 6 сентября Кабинет Министров одобрил переназначение Президентом Владимиром Зеленским Юлии Светличной председателем Харьковской областной государственной администрации.

 

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