Новый харьковский губернатор Кучер не получал доходов в 2018, но купил две квартиры и два Lexus

Кандидат на должность председателя Харьковской областной государственной администрации депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Алексей Кучер не получал доходов в 2018 году, но купил автомобиль Lexus NX 200T и 2 квартиры в Харькове. Об этом свидетельствуют данные в его декларации в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Доходов также не получали его жена и 2 дочери. Кучеру принадлежит купленный 31 декабря 2018 года автомобиль Lexus NX 200T (2017 года выпуска), а также Volkswagen Passat (2011) и грузовик ГАЗ-САЗ 3507 (1987). Жене Виктории принадлежат Audi Q5 (2011 года выпуска) и Mitsubishi Outlander (2003).

Депутату принадлежат 2 квартиры в Харькове (купленные 1 июня и 26 сентября 2018 года площадью 68,6 кв. м за 612 тыс. гривен и 61,9 кв. м за 653,3 тыс. гривен), а также земельный участок 62,5 тыс. кв. м в Новорайске (Бериславский район Херсонской области). Он арендует офис 77,8 кв. м в Харькове.

Его жене принадлежит квартира 62,9 кв. м в Харькове, а также дом 62 кв. м, недостроенный дом и 2 земучастка 103 кв. м и 1 000 кв. м (все в Люботине Харьковской области). Кучеру принадлежат часы Rolex oyster perpetual datejust, его жене - тоже часы Rolex. Депутат владеет 11 акциями ПАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли груп". На счетах денег у него нет, наличными имеются 87 тыс. долларов, а также в собственности - 77 биткойнов стоимостью 299,2 тыс. долларов. У жены наличными 205 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Светличную с должности главы Харьковской обладминистрации и намерен назначить вместо нее депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера.

Прежний губарнатор Харьковщины Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. 6 сентября Кабинет Министров одобрил переназначение Президентом Владимиром Зеленским Юлии Светличной председателем Харьковской областной государственной администрации.