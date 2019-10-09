Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не определилась с датой рассмотрения на своем заседании вопроса о введении временного моратория на новое строительство в Киеве.

Об этом говорится в ответе Киевсовета на запрос Українських Новин.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования (далее - постоянная комиссия) 10.09.2019 в повестку дня было включено рассмотрение вышеупомянутого проекта решения, однако этот вопрос не был рассмотрен. Так что этот проект решения будет рассмотрен на ближайшем заседании постоянной комиссии, дата проведения которого пока не определена", - сказано в нем.

При этом отмечается, что проект решения о введении временного моратория на новое строительство внесен в повестку заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, которое состоится в среду, 9 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Конфедерация строителей прогнозирует рост цен на жилье в столице в случае введения моратория на строительство.

А Ассоциация собственников малого и среднего бизнеса прогнозирует рост безработицы в случае введения моратория.

Вместе с тем, гендиректор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" считает, что киевские городские власти не смогут обеспечить соблюдение временного моратория на новое строительство в случае его утверждения.