подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
09 октября 2019, среда, 08:00 213 Документ
Недвижимость 2019-10-09T08:13:43+03:00
Українські Новини
Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве

Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве

Киевсовет
Киевсовет

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не определилась с датой рассмотрения на своем заседании вопроса о введении временного моратория на новое строительство в Киеве.

Об этом говорится в ответе Киевсовета на запрос Українських Новин.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования (далее - постоянная комиссия) 10.09.2019 в повестку дня было включено рассмотрение вышеупомянутого проекта решения, однако этот вопрос не был рассмотрен. Так что этот проект решения будет рассмотрен на ближайшем заседании постоянной комиссии, дата проведения которого пока не определена", - сказано в нем.

При этом отмечается, что проект решения о введении временного моратория на новое строительство внесен в повестку заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, которое состоится в среду, 9 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Конфедерация строителей прогнозирует рост цен на жилье в столице в случае введения моратория на строительство.

А Ассоциация собственников малого и среднего бизнеса прогнозирует рост безработицы в случае введения моратория.

Вместе с тем, гендиректор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" считает, что киевские городские власти не смогут обеспечить соблюдение временного моратория на новое строительство в случае его утверждения.

Больше новостей о: Киевсовет Строительство Мораторий

Архив
Новости
Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину, - Люк Бессон об обвинениях 08:40
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
Пьяный водитель снес забор стоянки и перевернулся на Позняках в Киеве 08:23
В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО 08:08
Комиссия Киевсовета до сих пор не определилась с датой рассмотрения моратория на строительство в Киеве 08:00 Документ
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
больше новостей
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт, - министр экономики Милованов 09:02 Видео
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok