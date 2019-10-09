ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим Президентом Петром Порошенко.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Это правда. Такое дело зарегистрировано", - сказал собеседник.

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса. При этом, как сообщил представитель ГБР, дело будет передано в НАБУ, поскольку это его подследственность. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Ранее в Facebook депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что против Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.