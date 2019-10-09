ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим Президентом Петром Порошенко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в ГБР.\r\n"Это правда. Такое дело зарегистрировано", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса. При этом, как сообщил представитель ГБР, дело будет передано в НАБУ, поскольку это его подследственность. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее в Facebook депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что против Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.\r\nТем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.