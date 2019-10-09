Дожди и заморозки отступают: в среду бабье лето вернется в Украину

После дождей и заморозков в Украине 10 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +11…+18 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +3…+8 градусов. В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, в Днепропетровской области заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+14 градусов, в Запорожской области заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +17…+22 градуса. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели, на Покров и День Защитника. Тем временем спасатели предупредили, что сильные заморозки с 7 по 9 октября ожидаются в некоторых областях Украины.