Ремонт Шулявского путепровода: по проспекту Победы ограничат движение

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, в 22:00 12 октября перекроют движение по проспекту и откроют его в 5:00 15 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на Северном мосту в связи с ремонтными работами 7 и 9 октября.\r\nТем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. \r\nА Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров пересмотреть квалификационные критерии, финансовые и технические требования к участникам публичных закупок при строительстве и ремонте дорог.