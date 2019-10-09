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09 октября 2019, среда, 06:30 2865
Общество 2019-10-09T06:30:02+03:00
Українські Новини
Ремонт Шулявского путепровода: по проспекту Победы ограничат движение

Ремонт Шулявского путепровода: по проспекту Победы ограничат движение

Путепровод. Фото: news.infocar.ua
Путепровод. Фото: news.infocar.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

В частности, в 22:00 12 октября перекроют движение по проспекту и откроют его в 5:00 15 октября.

Как сообщали Українськi Новини, реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.

Также коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на Северном мосту в связи с ремонтными работами 7 и 9 октября.

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. 

А Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров пересмотреть квалификационные критерии, финансовые и технические требования к участникам публичных закупок при строительстве и ремонте дорог.

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