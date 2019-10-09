Меньше четверти переселенцев с Донбасса хотят вернуться домой после окончания войны

36% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), опрошенных Национальной системой мониторинга, не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

Об этом свидетельствуют результаты отчета Национальной системы мониторинга по ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, передают Українські Новини.

При этом 22% переселенцев выразили желание вернуться после завершения конфликта, 21% - возможно в будущем, 1% - в ближайшее время, 19% - затруднились ответить.

При этом 49% опрошенных ВПЛ посещали своё место проживания до перемещения.

Из них, 74% называют целью поездок посещение и содержание жилья, 52% - посещение друзей и семьи, 21% - перевоз имущества, 10% - свадьбы или похороны, 4% - исследование возможностей возвращения, 3% - операции с имуществом.

47% опрошенных переселенцев из тех, которые не посещали временно оккупированные территории, считают, что возвращение небезопасно для их жизни, 33% - не имеют потребности в посещении, 23% - не имеют финансовых возможностей, 17% - по политическим мотивам, 16% - по состоянию здоровья, 9% - не осталось имущества, родственников или друзей.

Исследование проводилось в апреле-июне текущего года, во время которого было опрошено 6 474 переселенца методом личного интервью и по телефону в 24 областях Украины и Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Союз по правам человека заявлял, что проверки вынужденных переселенцев по месту регистрации отменили.

Тем временем переселенцы в Украине получают меньше 2,5 тыс. гривен в месяц.