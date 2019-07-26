Полный список депутов, которые пробились в Киеве в Раду

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Киеве.На всех 13 округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nм.Київ\r\n\r\n\r\n211\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,21\r\n \r\nЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ\r\n34,73\r\n \r\n\r\n\r\n212\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,26\r\n \r\nПЕРЕБИЙНІС МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ\r\n34,43\r\n \r\n\r\n\r\n213\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,32\r\n \r\nДУБНОВ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,27\r\n \r\n\r\n\r\n214\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,57\r\n \r\nШВЕЦЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ\r\n32,72\r\n \r\n\r\n\r\n215\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,08\r\n \r\nЯРЕМЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ\r\n37,51\r\n \r\n\r\n\r\n216\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,28\r\n \r\nЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА\r\n40,53\r\n \r\n\r\n\r\n217\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,41\r\n \r\nБЕЗУГЛА МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА\r\n38,41\r\n \r\n\r\n\r\n218\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,71\r\n \r\nГУРІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n41,51\r\n \r\n\r\n\r\n219\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,12\r\n \r\nТИЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ\r\n30,88\r\n \r\n\r\n\r\n220\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,25\r\n \r\nБОНДАР ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА\r\n36,92\r\n \r\n\r\n\r\n221\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n30,81\r\n \r\nПУРТОВА АННА АНАТОЛІЇВНА\r\n23,58\r\n \r\n\r\n\r\n222\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n36,95\r\n \r\nГРИЩУК РОМАН ПАВЛОВИЧ\r\n40,33\r\n \r\n\r\n\r\n223\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,04\r\n \r\nБУЙМІСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА\r\n31,73\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львовской области выиграли кандидаты от "Слуги народа", "Голоса", "Евросолидарности" и "Самопомощи". Также стало известно, кто прошел в Раду в Черниговской области.