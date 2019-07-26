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26 июля 2019, пятница, 13:50 69
Выборы 2019-07-26T14:13:25+03:00
Українські Новини
Полный список депутов, которые пробились в Киеве в Раду

Полный список депутов, которые пробились в Киеве в Раду

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Киеве.

На всех 13 округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
м.Київ
211 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,21   ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 34,73  
212 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,26   ПЕРЕБИЙНІС МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ 34,43  
213 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,32   ДУБНОВ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ 36,27  
214 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,57   ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 32,72  
215 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,08   ЯРЕМЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ 37,51  
216 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,28   ЗАБУРАННА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА 40,53  
217 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,41   БЕЗУГЛА МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 38,41  
218 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,71   ГУРІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41,51  
219 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,12   ТИЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 30,88  
220 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,25   БОНДАР ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА 36,92  
221 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 30,81   ПУРТОВА АННА АНАТОЛІЇВНА 23,58  
222 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 36,95   ГРИЩУК РОМАН ПАВЛОВИЧ 40,33  
223 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,04   БУЙМІСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 31,73

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области выиграли кандидаты от "Слуги народа", "Голоса", "Евросолидарности" и "Самопомощи". 

Также стало известно, кто прошел в Раду в Черниговской области

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