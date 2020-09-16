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16 сентября 2020, среда, 07:00 42 Новости дня
Общество 2020-09-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленскому хотят повысить бюджет, Рада может поссорить Украину с Беларусью, 2 тайника Новака с валютой

Зеленскому хотят повысить бюджет, Рада может поссорить Украину с Беларусью, 2 тайника Новака с валютой

Денис Иванеско
Кабмин, Верховная Рада, Укравтодор, МАУ, Владимир Омелян, Владимир Зеленский, Главное за день, митинги в Беларуси

Кабмин просит Раду увеличить расходы на содержание президента Зеленского на 39% до 1,3 млрд грн. В этом году бюджет предусматривает расходы в 0,9 млрд. Почему растут расходы президента Кабмин не пояснил. Обычно значительная часть денег уходит на обеспечение зарубежных визитов, а они отменены из-за короны. Но как будет в 2021 – не понятно.  


Рада официально не признала результаты президентских выборов в Беларуси. "Они не были ни честными, ни свободными... при полном отсутствии состязательности", - говорится в решении парламента.

По правде сказать, в Беларуси других выборов и не было. По крайней мере при Лукашенко. Но Украина никогда не позволяла себе такого тона в разговоре с соседом. Противники постановления Рады говорят, что теперь мы потеряем последнего друга из стран-соседей. Ведь со всеми другими Украина имеет натянутые отношения. С РФ – война, с Румынией проигранный суд за Черное море, с Венгрией конфликт из-за языка, с Польшей – из-за Бандеры. Лишь отношения со Словакией не омрачены длинным публичным конфликтом.

Из рисков последствий постановления Рады называют:

– Беларусь может отказаться предоставлять площадку для Минского диалога. Хотя он и так проходит онлайн.

– Беларусь поставляет Украине каждый второй литр дизеля, много автогаза и бензина. Они могут подорожать или их придется покупать у РФ.

Сторонники резкого заявления напротив считают, что Лукашенко уже ничего не исправит. А соседнему народу надо оказать поддержку хотя бы на словах. Так же поступили страны ЕС и США.

Среди ночи в поселке Чабаны под Киевом прогремел мощный взрыв. Какое -то время после него ощущалась вибрация как при землетрясении. Жители окрестных сел спешно покинули дома. Взорвался магистральный трубопровод.

Эпицентр взрыва был на участке трубы в поле, поэтому жертв нет. Но трясло сильно – давление в трубе превышает 10 атмосфер. Починить обещают через 3 дня.

В Киеве рекордная смертность от ковида – за сутки он унес жизни 11 человек. Городские власти пока не собираются ограничивать работу транспорта как это было весной. В Киевпастранс никаких распоряжений их мэрии не поступало.

Готовятся возить пассажиров лишь на половине мест для сидения. В прошлый раз это кончилось скандалами и огромными очередями. Не понятно что хуже.
Ограничить работу транспорта, школ и детсадов хочет Минздрав, но когда и как – еще не придумал.

Корону подхватил мэр Харькова Геннадий Кернес. У него двустороннее воспаление, но он не в коме, как писали СМИ.
Вирус поразил и черновицкого архиепископа Онуфрия.

МАУ попало в новый скандал. Вместе с МИДом авиакомпания организовала рейс в Китай, чтоб вывезти наших граждан. Но поставила высокую цену на билет - $1300. Это в три раза выше обычной. В итоге половина застрявших там студентов и заробитчан не смогли оплатить возврат на родину. Рейс перенесли. И теперь в неудобном положении те, кто все же купил билет на одолженные деньги и расторг аренду квартиры. И так горе, и по другому – беда(

Следствие нашло у бывшего директора Укравтодора поляка Новака 2 тайника с валютой. Он прятал евро, доллары и злотые на сумму в 1 млн евро. Сейчас польские власти расследуют обвинения в коррупции Новака во время его работы в Украине. Этого "специалиста" пригласили на работу при Порошенко, когда министром был Омелян-"гиперлуп". 

Омелян расхваливал польского афериста и лично выбивал ему надбавку в 300%. Никаких реформ Новак не провел, зато, как теперь видно, озолотился)

В октябре Национальная академия наук должна выбрать себе нового президента, который заменит легендарного Бориса Патона.
Один из кандидатов прославился своими псевдонаучными утверждениями: конец света произойдет через 900 лет, дельфины управляют людьми с помощью ультразвука, возраст Земли – 15 тысяч лет, а не миллионы, как считают ученые во всем мире.

Если вдруг пропустили – посмотрите видео как в министра культуры Ткаченко кинули яйцо. Оно попало в ухо. Он как раз заходил на свою пресс-конференцию.

В среду и четверг еще будет тепло. А с пятницы обещают похолодание до +15. То есть настоящую осеннюю погоду.

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