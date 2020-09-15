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15 сентября 2020, вторник, 15:52 137
Общество 2020-09-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
У Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких

У Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких

Кира Молчанова
Харьков, Коронавирус, Геннадий Кернес, Коронавирус у Кернеса
Кернес. Фото: 112 Украина
Кернес. Фото: 112 Украина

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заболел коронавирусом и находится в больнице в сознании.

Об этом директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Он (Кернес) просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о какой коме, отеке мозга и других фейках... речь не идет", - сказал он.

Сидоренко сообщил, что Кернес находится в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Директор департамента отметил, что мэр Харькова был госпитализирован 14 сентября, о транспортировке для лечения в другой стране речь не идет.

Сидоренко добавил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое, но он находится в сознании.

На данный момент контактные лица мэра Харькова сдают тесты на COVID-19.

Кроме того, Сидоренко рассказал, что перенес коронавирус, но не подозревал об этом, пока не сдал анализы на антитела.

Он добавил, что не знает, когда именно болел.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ряд СМИ сообщал, что Кернес находится в коме.

А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко от коронавируса выздоровела.

Ранее сообщали о ее тяжелом состоянии и даже подключении к аппарату ИВЛ. Сорантики опровергли это и рассказали, что Тимошенко могла дышать сама.

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