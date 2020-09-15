Поврежденный газопровод в Чабанах будут чинить 2-3 дня

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявляет, что возобновление работы поврежденного участка магистрального газопровода вблизи поселка городского типа Чабаны Киевской области займет 2-3 дня.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передают Українські Новини.

"По завершении следственно-оперативных действий ремонтные бригады "Оператора ГТС Украины" начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам, возобновление работы этого участка магистрального газопровода займет 2-3 дня", - говорится в нем.

Отмечается, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка.

При этом было оперативно организовано соответствующие переключение на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет.

Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

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