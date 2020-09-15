Авария на газопроводе в Чабанах не повлияла на работу подземных газовых хранилищ, — Укртрансгаз

Оператор газовых хранилищ компания "Укртрансгаз" заявляет, что разгерметизация газопровода вблизи поселка городского типа Чабаны Киевской области не повлияла на работу украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини. "Авария, которая произошла ночью 15 сентября 2020 на магистральном газопроводе КЗУ-1 в Киевской области, никоим образом не повлияла на работу украинских подземных газохранилищ. Вся система подземных газовых хранилищ работает в штатном режиме", - говорится в нем. Отмечается, что продолжаются стабильные закачки газа в ПХГ, а также предоставление услуг по хранению газа украинскими и иностранными клиентам. Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет. ГТС Украины заявил, что поврежденный участок газопровода будут чинить 2-3 дня. "Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м. 100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".