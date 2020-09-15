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  • Авария на газопроводе в Чабанах не повлияла на работу подземных газовых хранилищ, — Укртрансгаз
15 сентября 2020, вторник, 14:26 719
Экономика 2020-09-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Авария на газопроводе в Чабанах не повлияла на работу подземных газовых хранилищ, — Укртрансгаз

Авария на газопроводе в Чабанах не повлияла на работу подземных газовых хранилищ, — Укртрансгаз

Кира Молчанова
Газ, Киевская область, Газопровод, Укртрансгаз, Чабаны
Газопровод. Фото: Pexels
Газопровод. Фото: Pexels

Оператор газовых хранилищ компания "Укртрансгаз" заявляет, что разгерметизация газопровода вблизи поселка городского типа Чабаны Киевской области не повлияла на работу украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"Авария, которая произошла ночью 15 сентября 2020 на магистральном газопроводе КЗУ-1 в Киевской области, никоим образом не повлияла на работу украинских подземных газохранилищ. Вся система подземных газовых хранилищ работает в штатном режиме", - говорится в нем.

Отмечается, что продолжаются стабильные закачки газа в ПХГ, а также предоставление услуг по хранению газа украинскими и иностранными клиентам.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет.

ГТС Украины заявил, что поврежденный участок газопровода будут чинить 2-3 дня.

"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

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