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  • У экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше нашли тайник с миллионом евро
15 сентября 2020, вторник, 17:58 906
Политика 2020-09-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
У экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше нашли тайник с миллионом евро

У экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака в Польше нашли тайник с миллионом евро

Ольга Фандорина
Укравтодор, Тайник, Славомир Новак, Взятка, коррупция в
Славомир Новак
Славомир Новак

В Польше следователи Центрального антикоррупционного бюро обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и экс - глава "Укравтодора" Славомур Новак - ему ранее сообщили о подозрении в получении взятки.  Об этом сообщает Polsat News.

Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах. Речь идет о более, чем 536 тыс евро, 470 тыс долл и 30 тыс злотых. В общей сложности речь идет о сумме, эквивалентной более 4 млн злотых. Часть из средств хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.

Также уточняется, что были изъяты две квартиры стоимостью в 2 млн злотых, и автомобиль марки Land Rover. Следователи заявляют, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком.

Ранее Українські Новини сообщали, бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак получал взятки на территории Польши за преступные действия на территории Украины.

Бывшего исполняющего обязанности председателя "Укравтодора" Славомира Новака задержали в Польше по подозрению в коррупции.

Славомира Новака назначили на пост главы "Укравтодора" в 2016 году, когда министром инфраструктуры Украины был Владимир Омелян, а президентом - Петр Порошенко.

Также Омелян предложил премировать и.о. председателя "Укравтодора" в размере 200-300% оклада (документ).

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