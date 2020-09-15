У коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно

Распоряжение Киевской городской государственной администрации об осуществлении перевозки общественным транспортом только в количестве 50% мест для сидения отсутствует. Это она из мер, которая должна быть в городах "оранжевой зоны".

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Соответствующего юридического распоряжения КГГА (о таких ограничениях), которое обязывало бы выполнять коммунальными предприятиями данные меры, нет", — сказал источник.

Только при наличии данного документа коммунальные предприятия, осуществляющие перевозки общественным транспортом, обязаны соблюдать норму "50% мест для сидения".

Как сообщали Українські Новини, 14 сентября ограничения из-за отнесения Киева к "оранжевой зоне" эпидопасности вступили в силу, согласно которым перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

14 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 905 до 159 702, количество умерших от заболевания увеличилось на 53 человека до 3 264 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 18%, новых летальных случаев - на 60,6%.

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