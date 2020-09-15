Появилось видео, как министру культуры Ткаченко "дали в ухо яйцом"

В понедельник, 14 сентября, в министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко бросили яйцо перед его пресс-конференцией по случаю 100 дней в должности.

"4 канал" на своей странице в Facebook опубликовал видео инцидента.

"Заходя сюда (на пресс-конференцию, - ред.), мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - сказал он.

При этом Ткаченко считает работу в должности министра культуры интересной.





Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры.

После назначения на пост министр культуры Ткаченко заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.

Кроме того, что известно о министре культуры Александре Ткаченко.



8 декабря в ходе вече на Майдане в бывшего Президента Украины Петра Порошенко метнули яйцо. Когда он крикнул "Слава Украине!", в него полетело несколько яиц. Мужчине с крымско-татарским флагом в руках слева от экс-президента даже удалось поймать одно из них. Яйцеметателя задержали участники вече.

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