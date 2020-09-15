На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование программы обслуживания и организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента на 39% до 1,3 млрд гривен в 2021 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2021 год №4000, передают Українські Новини.

Поданный правительством проект государственного бюджета на 2020 год предусматривал повышение расходов на главу государства на 4% в сравнении с 2019 годом - до 986,6 млн гривен, однако Владимир Зеленский публично пообещал, что роста не будет.

В итоге на обслуживание Президента и его Офиса в 2020 году было утверждено 912,4 млн гривен.

В 2021 году Кабмин предлагает повысить эти расходы в 1,4 раза или на 39% - до 1,269 млрд гривен.

В целом финансирование Государственного управления делами, которое среди прочих программ отвечает и за средства на обслуживание главы госудасртва, в 2021 году предлагается повысить на 33% - до 3,210 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет на 2019 год предусматривал впервые за 5 лет сокращение расходов на главу государства. На этот год были запланированы выборы Президента, по итогам которых глава государства сменился. До этого расходы на обслуживание Президента Петра Порошенко ежегодно повышались.

В 2019 году зарплата Зеленского была намного скромнее, чем у его подчиненных.

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