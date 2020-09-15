Атмосферный фронт с дождями и заморозками: синоптик предупредила о резком похолодании

Хотя синоптики прогнозировали ранее аномально жаркий сентябрь, уже к концу этой недели в Украину придет холодная дождливая осень, местами вероятны даже заморозки.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Редкая картинка - во вторник во всей Европе дождя найти будет трудно, а точнее, невозможно. Мощный антициклон раскинет свои длинные руки высокого атмосферного давления от Атлантики до Украины, от Скандинавии до Крита.

Солнца во вторник будет в избытке", - сообщила она.

В Украине во вторник 15-го сентября везде - сухо тепло и солнечно.

Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня достигнет + 24 + 29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины + 21 + 24 градуса.

В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25 градусов.

В то же время, в среду-четверг ожидается пик тепла, + 25 + 31 градус, однако уже 18, 19 и 20 сентября, в конце недели, температура воздуха снизится до + 12 + 18 градусов, только на юге будет на несколько градусов теплее.

"Хорошо это видно на прогностических картах температуры воздуха: первая еще до красная от жары, это в четверг в Украину, а уже вторая, пятничная - явно свежее", - предупредила синоптик.

По словам Диденко, атмосферный фронт приведет в четверг в Украине дожди, сначала на западные области, затем пройдет по Северу и немного по Центру. В восточных областях и южной части страны пока будет почти сухо и пожароопасно.

"Такая сухость не комфортна. Дышать не всем легко, влаги не хватает и людям, и растениям, и земле. Поэтому пейте водичку, поливайте цветы, внимательно следите за прогнозами погоды и особенно будьте внимательны во второй половине недели - существенное изменение погоды может качнуть голову и сосуды", - сообщила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украине синоптики прогнозируют бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве.

Также Диденко прогнозировала, что в конце недели в Украине уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части

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