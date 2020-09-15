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15 сентября 2020, вторник, 17:59 1587
Общество 2020-09-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за последние сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

В Киеве за последние сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 285 человек до 17 714, умерших - на 11 до 283.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян. На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15 лет.

Среди заболевших 17 медиков.

В больницы столицы госпитализированы за прошедшие сутки 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5 385 жителей Киева", - добавил Кличко.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Днепровском районе - 70, Деснянском - 39 и Оболонском - 37.

Как сообщали Українськi НовиниКиев может попасть в "красную зону" карантина

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

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