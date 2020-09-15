Верховная рада официально не признала результаты выборов в Беларуси

Верховная Рада признала недемократический характер выборов Президента Беларуси, а обнародованные результаты — не отражающими реального волеизъявления белорусских граждан.

За принятие соответствующего проекта постановления №3053а проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами... с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей... Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан", - говорится в заявлении.

Также парламентарии присоединились к оценкам Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержали введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применения насилия против протестующих.

Парламент, кроме прочего, требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам.

Рада осудила и считает неприемлемыми незаконные задержание украинских граждан.

В заявлении отмечается, что украинская сторона считает недопустимым любые намерения привлечь силы России и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси и будет считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Рада призывает белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом, а одним из путей мирного выхода из кризиса считает новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов.

Как сообщали Українськi Новини, в Беларуси уже больше месяца протестуют против результатов выборов. На массовом шествии, которое прошло 13 сентября в Минске, люди в масках стреляли в воздух.

Тем временем, Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Беларусь заявил, что власть он не отдаст, и призвал прокуроров к увеличению посадок.

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти за пределы Беларуси, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Позже выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО №1 в Минске.

Тем временем, американская компания Sandvine Inc рассказала, что продала Беларуси технологии для блокировки Интернета, из-за чего в день выборов не работали сайты крупных СМИ.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости