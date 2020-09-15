Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов

После того, как Степанов раскритиковал массовое празднование дня города в Днипре,

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такие договоренности были достигнуты в ходе селекторного совещания с представителями органов местного самоуправления.

"Министерство инициирует соответствующие изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, которые коснутся работы образовательных учреждений, детских садов и транспорта. Мэры городов в свою очередь взяли на себя ответственность по обеспечению контроля за соблюдением установленных требований и правил адаптивного карантина", - сказано в нем.

Однако в сообщении не уточняется, какие именно изменения предлагается внести.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 285 человек до 17 714, умерших - на 11 до 283.

Тем временем в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

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