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15 сентября 2020, вторник, 17:57 729
Общество 2020-09-15T17:57:01+03:00
Українські Новини
Кандидат в президенты НАН считает, что дельфины управляют людьми с помощью ультразвука

Кандидат в президенты НАН считает, что дельфины управляют людьми с помощью ультразвука

Александр Савич
Наука, Дельфины, Национальная академия наук, Национальная академия наук Украины
Академик Владислав Гончарук считает, что людьми управляют дельфины. Фото: uk.wikipedia.org
Академик Владислав Гончарук считает, что людьми управляют дельфины. Фото: uk.wikipedia.org

На пост президента Национальной академии наук Украины, после смерти Бориса Патона, претендуют 5 человек, один из которых, академик Владислав Гончарук, считает, что настоящий возраст Земли – 15 тыс. лет, жизнь на Земле зародилась за 7 дней, а дельфины дрессируют людей, используя ультразвук. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гранит науки".

Владислав Гончарук является директором Института коллоидной химии и химии воды. Ученому 78 лет. В большом интервью он рассказал о своих взглядах.

На днях он закончил писать свою новую книгу, которая получила название "Новое объяснение устройства Вселенной – Солнечной системы – планет – Земли". В ней Гончарук расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения, и пришел к выводу, что Земле 15 тыс. лет.

Эту идею Гончаруку, по его же словам, ночью вложил в голову Бог.

"Я вам могу сказать, кто построил пирамиды. Да-да, я позавчера об этом узнал. Бог! И сделал он это во время Великого Потопа. Это было 9-е тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело и он выгнал Адама с Евой", – говорит Гончарук.

Также он считает, что миру примерно через 900 лет придет конец. Как именно это произойдет, Гончарук не уточняет.

"Недавно мне попалась статья одного профессора из Базеля, который оценивал интеллект разных животных. На первом месте у него человек, а на втором – дельфины. Но по-моему, их интеллект одинаков, просто тот профессор не мог так написать.

В одной среде два конкурирующих не выдерживают, кто-то должен кого-то убрать, поэтому мы живем в воздушной среде, а дельфины в водной. Они руководят человеком, учат, как их дрессировать надо", – говорит Гончарук.

Вместе с тем Гончарук гордится тем, что был членом Компартии в Советском Союзе, и считает, что в 2014 году в Украине произошла "дрессировка" людей дельфинами, в результате которой люди "очумели, одурели, уничтожили свою страну, уничтожили свою индивидуальность, уничтожили свой интеллект".

"Я впервые сопоставил открытие Менделеева и устройство Вселенной. Я хочу, чтоб меня услышала страна, руководство страны. Вот так просто пойти к ним – там практически нету интеллектуальных людей. Мне не надо, чтоб меня избирали. Мне нужна сейчас публичная кафедра", – говорит о своем решении баллотироваться на пост президента НАН Гончарук.

Как сообщали Українські новини, Президент Украины Владимир Зеленский с женой простились с Патоном.

Также незадолго до своей смерти Патон назвал своего преемника.

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