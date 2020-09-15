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15 сентября 2020, вторник, 19:24 2174
Общество 2020-09-15T20:00:15+03:00
Українські Новини
COVID-19 диагностировали у архиепископа Черновицкого Онуфрия

COVID-19 диагностировали у архиепископа Черновицкого Онуфрия

Константин Долгий
Православная церковь Украины, ПЦУ, Covid-19, Пандемия коронавируса
Церковь. Фото: narodna-pravda
Церковь. Фото: narodna-pravda

В то время как почетный Патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет продолжает лечение от коронавируса, медики диагностировали инфицирование коронавирусной инфекцией у архиепископа Черновицкого и Кицманского Онуфрия (Хаврук).

Об этом во вторник, 15 сентября, на свой странице в Facebook написал епископ ПЦУ Адриан (Кулик), передают Українські Новини.

"Еще один наш брат-архиерей требует молитвенной поддержки и исцеления от Господа", — написал он.

Отмечается, что сейчас архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий находится в реанимационном отделе больницы.

Как сообщали Українські Новини, ранее патриарх Филарет назвал однополые браки причиной возникновения коронавируса. По его словам, пандемия стала наказанием человечества за его греховность.

Кроме того, за минувший день, 14 сентября, в Украине было выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что на 18% больше, чем днем ранее.

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