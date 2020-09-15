МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой

Около 80 украинцев не могут вылететь из Китая домой, поскольку авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перенесла спецрейс из Тянцзиня (Китай) в Киев с 17 сентября на 15 октября из-за отказа 40% пассажиров оплатить билет.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают Українськi Новини.

"К сожалению, человеческий фактор и решения достаточной части пассажиров не платить в последний момент и обусловило невозможность выполнения такого рейса - из списка людей, которые ожидают перелета, предоставленных посольством, билеты приобрели только около 60% заявленных", - сказали в МАУ.

Авиакомпания объяснила, что стоимость билета формируется исходя из обязательных расходов на перелет и обслуживание в аэропортах.

"Если самолет летит в одну сторону пустым, цена для пассажиров формируется с учетом расходов на 2 отрезка перелета (туда и обратно). Когда же выполняются регулярные и чартерные рейсы, загруженные на рейсах в обе стороны перелета, цена распределяется пропорционально загрузке, что и формирует доступную стоимость", - рассказала пресс-служба авиакомпании.

В МАУ отметили, что авиакомпания не может выполнять рейс, если не достигается оптимальный уровень загрузки, который покрывает расходы на выполнение рейсов туда и обратно.

При этом, по словам компании, пассажиры, которые приобрели билеты на рейс 17 сентября, смогут улететь перенесенным рейсом 15 октября, просто поменяв дату полета, согласно нынешним условиям авиакомпании.

Отмечается, что при организации специальных вывозных рейсов, которые не входят в регулярную программу авиакомпании, МАУ всегда взаимодействует с посольством, планируя рейс исходя из списка пассажиров от посольства.

Как рассказала Українським Новинам одна из украинок, которая "застряла" в Китае, пассажирам гарантировали осуществление рейса, однако перенесли его почти на месяц. Для покупки дорогих билетов - 1,3 тыс. долларов - многие заняли деньги, оставшись без средств для существования.

"Я застряла в Китае и очень хочу вернуться домой, виза закончилась еще 31 июля, и мне как бывшему студенту с продленной гуманитарной визой запрещено работать. Посольство Украины в Китае совместно с МИД и Министерством инфраструктуры организовали для нас вывозной рейс Тянцзинь - Киев от авиакомпании МАУ стоимостью $1300 (что в три раза больше обычной стоимости билета), рейс был запланирован на 17 сентября, я расторгла контракт аренды квартиры, купила билеты до города вылета, не говоря уже о том, что я занимала деньги у друзей, чтобы оплатить сам рейс, так как своего дохода у меня нет", - рассказала пострадавшая девушка.

Также девушка попросила от лица всех, кто оказался в данной ситуации, распространить информацию в СМИ, поскольку посольство, по ее словам, отмалчивается.

"Сегодня, за два дня до вылета, представитель МАУ сообщил, что рейс переносят на 15 октября, потому что выкупили недостаточно мест. При этом они зачем то организовывали большой борт, хоть и знали, что собирается лететь всего 80 человек (примерно). Цена была аргументирована как раз таки малым количеством летящих. Билеты вернуть нельзя, а запрос на возврат денег обрабатывается 90 дней. У меня, как и у других сограждан, просто нет средств на существование, мы поверили посольству, которое заверяло нас, что рейс будет осуществлен 100%. От лица всех, кто остался здесь и очень хочет попасть домой, прошу помощи в распространении данной ситуации в СМИ, так как посольство и министерства отмалчиваются", - добавила украинка.

Как сообщали Українськi Новини, из-за запрета на въезд иностранцев МАУ отменяет рейсы и сокращает частоту полетов.

Ранее в Ryanair рассказали, когда на маршруте Киев - Берлин станут проводиться ежедневные рейсы.

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