ЧП под Киевом: в Чабанах прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу

Вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины). В 01:10 перекрыта подача газа к газопроводу", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа.

При этом транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 3,24%, или на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

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