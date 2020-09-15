ЧП под Киевом: в Чабанах прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу

Вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини. "15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины). В 01:10 перекрыта подача газа к газопроводу", - говорится в нем. Отмечается, что из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа. При этом транзит природного газа в Европу обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 3,24%, или на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом. Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".