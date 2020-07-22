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22 июля 2020, среда, 07:00 36 Новости дня
Общество 2020-07-22T07:00:01+03:00
Українські Новини
Террорист задержан, Зеленский выполнил его требование, порохоботы облили 3 депутатов зеленкой под Радой

Террорист задержан, Зеленский выполнил его требование, порохоботы облили 3 депутатов зеленкой под Радой

Денис Иванеско
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Впервые в истории Украины террорист захватил целый автобус заложников. Утром в Луцке он спокойно сел в автобус с 20 людьми и заявил, что тот заминирован. В город прилетел Аваков. Зеленский заявил, что контролирует операцию. Из автобуса периодически звучат выстрелы – в сторону полицейсокго дрона.

Требования у террориста странные – чтобы политики, включая Зеленского и Порошенко сказали на ютьюбе, что они "террористы в законе". Сначала полиция заявила, что захватчик проходил лечение в психиатрической больнице, но Аваков это опроверг. Террорист – местный житель Максим Плохой. Рецидивист. Отсидел дважды. В сумме – 10 лет за разбой, бандитизм и мошенничество.


В заложниках оказалась беременная женщина и подросток. Их террорист отпустил после 10 часов переговоров вместе с пожилой женщиной. Один из заложников ранен.

Вечером Зеленский выполнил одно из странных требований террориста – прорекламировал фильм "Земляне" о вегетарианцах. Но сразу после задержания преступника удалил его со своей страницы.

В итоге террорист был задержан, а заложники освобождены. Однако фейсбук настроен скептически – минера моста метро в Киеве никто не наказал, значит и этого отпустят(

В разгар ситуации с захватом заложников рада проголосовала за внедрение инвестнянь для крупных инвесторов.
А Зеленский уговаривал инвестировать в нашу страну президента Швейцарии, которая впервые прибыла в Украину с государственным (самым высоким по статусу) визитом в Украину.

Двое хулиганов напали на 3 депутатов Рады прямо у стен парламента. В центре нападения оказался депутат ОПЗЖ Олег Волошин. Его забрызгали зеленкой, но он успел врезать нападавшему. Полиция задержала двоих нападавших. Один из них – активный сторонник Порошенко, охранник его митингов.

Свежие парламентские рейтинги – партия Зеленского медленно продолжает падать, платформа Бойко растет и уверенно занимает второе место, партия Порошенко тоже догоняет. Рейтинг недоверия к Зеленскому превысил 52%.

Синоптики обещают переменную облачность, но без осадков. 

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