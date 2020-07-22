Террорист задержан, Зеленский выполнил его требование, порохоботы облили 3 депутатов зеленкой под Радой

Впервые в истории Украины террорист захватил целый автобус заложников. Утром в Луцке он спокойно сел в автобус с 20 людьми и заявил, что тот заминирован. В город прилетел Аваков. Зеленский заявил, что контролирует операцию. Из автобуса периодически звучат выстрелы – в сторону полицейсокго дрона.

Требования у террориста странные – чтобы политики, включая Зеленского и Порошенко сказали на ютьюбе, что они "террористы в законе". Сначала полиция заявила, что захватчик проходил лечение в психиатрической больнице, но Аваков это опроверг. Террорист – местный житель Максим Плохой. Рецидивист. Отсидел дважды. В сумме – 10 лет за разбой, бандитизм и мошенничество.



В заложниках оказалась беременная женщина и подросток. Их террорист отпустил после 10 часов переговоров вместе с пожилой женщиной. Один из заложников ранен.



Вечером Зеленский выполнил одно из странных требований террориста – прорекламировал фильм "Земляне" о вегетарианцах. Но сразу после задержания преступника удалил его со своей страницы.



В итоге террорист был задержан, а заложники освобождены. Однако фейсбук настроен скептически – минера моста метро в Киеве никто не наказал, значит и этого отпустят(



В разгар ситуации с захватом заложников рада проголосовала за внедрение инвестнянь для крупных инвесторов.

А Зеленский уговаривал инвестировать в нашу страну президента Швейцарии, которая впервые прибыла в Украину с государственным (самым высоким по статусу) визитом в Украину.



Двое хулиганов напали на 3 депутатов Рады прямо у стен парламента. В центре нападения оказался депутат ОПЗЖ Олег Волошин. Его забрызгали зеленкой, но он успел врезать нападавшему. Полиция задержала двоих нападавших. Один из них – активный сторонник Порошенко, охранник его митингов.



Свежие парламентские рейтинги – партия Зеленского медленно продолжает падать, платформа Бойко растет и уверенно занимает второе место, партия Порошенко тоже догоняет. Рейтинг недоверия к Зеленскому превысил 52%.



Синоптики обещают переменную облачность, но без осадков.

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