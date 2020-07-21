Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко

После того, как под Радой неизвестные облили зеленкой народных депутатов, Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа – За життя") назвал главного нападавшего. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Олег Волошин подробно рассказал об инциденте под парламентом. С его слов, со спины на него налетели группа лиц и ударили чуть ниже левого глаза рукой с зажатым в ней шариком с зеленкой по лицу. Следы от удара остались, а также медики обнаружили ожог роговицы. Сейчас зрение у депутата почти восстановилось.

На депутата напали в тот момент, когда он предъявлял полицейским на входе за ограду у Рады удостоверение.

"То есть напали при исполнении. Дело будет по статье 346, если не ошибаюсь, где речь о насилии против должностного лица. Вместе со мной зеленкой облили и Евгений Шевченко, который шёл со мной рядом. Смешно, но мы обсуждали как раз законопроект о "локализации", и то, как его противники сдают Западу наш суверенитет и право защищать свою промышленность", – написал он.

Также он сообщил, что нападающие были в черном, и у него не было времени разбираться, побежал ли кто-то из полицейских за ними. Олег Волошин хотел задержать того, как ему показалось, ударил его по лицу. С его слов, это была самооборона, а также ему угрожали физической расправой.

"Когда ты один против толпы, ты или показываешь готовность постоять за себя, или тебя забивают. Смешно, как теперь трусливо эти террористы пытаются из охранника митингов Порошенко сделать жертву", – сообщил он.

Депутат Волошин также назвал имя главного организатора группы нападавших. С его слов, это Александр Погребинский, член партии Порошенко.

Скриншот: Facebook/ Oleg Voloshin

Ранее Українські Новини сообщали, правоохранители задержали нападавших на народных депутатов сразу же после инцидента с зеленкой.

Также ранее нардеп Олег Волошин отреагировал на инцидент со стороны ЛГБТ-активистов после того, как на памятнике "Родина-мать" появился радужный флаг. Он назвал данное действие "проявлением циннизма" и осквернением памяти погибших на Второй мировой войне.