Террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса

В Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Правоохранители в Луцке задержали террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками. Об этом сообщает Арсен Аваков и Антон Геращенко.

Людей освободили после штурма автобуса.

Президент Владимир Зеленский выполнил одно требование луцкого террориста – соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook. Зеленский в видеообращении сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.