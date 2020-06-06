"Минеру" моста метро изменили меру пресечения и поместили в психбольницу

"Минера" моста Метро в Киеве Виталия Ткаленко, которого ранее арестовали на 60 суток, поместили в психиатрическое учреждение. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Так, Максимец сообщила, что во время судебного заседания было принято решение изменить меру пресечения.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - говорится в сообщении.

По словам Максимец, согласно предыдущему решению суда, который определил подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога, до внесения залога он должен был находиться в СИЗО. Однако там Ткаленко осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

После этого в СИЗО была вызвана "скорая помощь", врачи которой выдали свое заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

Максимец отметила, что уже после 16 часов в пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. Она добавила, что в случае необходимости мера пресечения может быть продлена.

Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза состояния подозреваемого.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля.

Также в задержании приняли участие 400 правоохранителей, кинологи, два речных катера и большое количество другой техники. Во время задержания никто не пострадал.