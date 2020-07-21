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21 июля 2020, вторник, 11:42 160
Силовые структуры 2020-07-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник"

В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник"

Елена Новикова
Заложники, Заложник, захват заложников, вооруженный человек, Нацполиция
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами. Фото: Волинськы Новини
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами. Фото: Волинськы Новини

Вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке (Волынская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - говорится в нем.

Отмечается, что вобласти введен оперативный план "Заложник".

Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Подчеркивается, что на месте работают все службы полиции.

Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

 Как сообщали Українськi Новини, 20 июля взрыв без жертв произошел в кафе в Деснянском районе Киева, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.

Кроме того, в Луцке полицейский на служебном автомобиле врезался в столб. Два человека пострадали.

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