Террорист разрешил передать воду заложникам в автобус

Захвативший автобус в Луцке (Волынская область) Максим Кривош разрешил передать заложникам воду. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини. "Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", - написал он. Геращенко отметил, что воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль. Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них есть 15-летний ребенок, а также беременная. Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке. Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.