Террорист разрешил передать воду заложникам в автобус

Захвативший автобус в Луцке (Волынская область) Максим Кривош разрешил передать заложникам воду.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

"Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", - написал он.

Геращенко отметил, что воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них есть 15-летний ребенок, а также беременная.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.