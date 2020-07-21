подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 19:44 93
Политика 2020-07-21T19:45:17+03:00
Українські Новини
Террорист разрешил передать воду заложникам в автобус

Террорист разрешил передать воду заложникам в автобус

Ольга Фандорина
Террорист, Вода, Захват, Луцк, захват заложников в Луцке
Автобус в Луцке. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Автобус в Луцке. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Захвативший автобус в Луцке (Волынская область) Максим Кривош разрешил передать заложникам воду.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

"Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", - написал он.

Геращенко отметил, что воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них есть 15-летний ребенок, а также беременная.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.

Больше новостей о: Террорист Вода Захват Луцк захват заложников в Луцке

Полиция устанавливает личность захватившего автобу...
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследо...
Журналистов попросили не писать лишнего о луцком т...
Переговоры с террористом в Луцке проводят через со...
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм
В Киеве "минировали" Ж/Д вокзал, но взрывных устройств не нашли
Новости
Рада намерена предложить "инвестняни" для крупных инвесторов 19:46
Террорист разрешил передать воду заложникам в автобус 19:44
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм 19:36
Волна минирований в Украине. Полиция проверяет сообщения о взрывных устройствах по всему Харькову 19:17
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов дальнего следования на запад Украины и к Черному морю 19:02
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Сегодня танкер "Делфи" поднимать не стали: даты следующего подъема неизвестны 20:22
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
больше новостей
Журналистов попросили не писать лишнего о луцком террористе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok