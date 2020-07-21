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21 июля 2020, вторник, 21:22 427
Президент 2020-07-21T21:37:04+03:00
Українські Новини
Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста

Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста

Кира Молчанова
Видеообращение, Луцк, захват заложников, Владимир Зеленский, захват автобуса, захват заложников в Луцке

Зеленский выполнил одно из требований террориста, который только что отпустил троих заложников, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян".

Соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook.

Так, Зеленский сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.

Напомним, Максим Кривош через свои страницы в соцсетях потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе". Также хочет, чтобы Зеленский призвал украинцев смотреть фильм "Земляне".

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

Арсен Аваков заявил, что у террорист есть смартфон и он может читать то, что о нем пишут СМИ, поэтому попросил журналистов быть осторожнее с формулировками. Кроме того, он не подвтердил, что в прошлом подозреваемый в захвате автобуса имел проблемы с психическим здоровьем.

Террорист разрешил передать воду заложникам. Воду переда

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