На 3 депутатов под Радой напал сторонник Порошенко Александр Погребинский, – СМИ

Во вторник, 21 июля, в Киеве задержали общественного активиста и деятеля Александра Погребинского, являющегося человеком Петра Порошенко, который сегодня облил зеленкой депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина возле здания Верховной Рады. Об этом написал Сергей Быков на странице в Facebook.

"Нападавшие на Олега Волошина (ОПЗЖ), Александра Кабанова (СН) и Евгения Шевченко (СН) уже в Печерском управлении полиции. Возле рады работает следственно оперативная группа. Один из нападавших - член Евросолидарности Олександр Погребицкий. Он должен был в 14 часов со мной участвовать в эфире на Прямий канал. Но, судя по всему, будем без него" – написал он.

Скриншот: facebook.com/bykov.inpolit

Депутат Олег Волошин на своей странице на Facebook написал подробно, как произошел инцидент.

Скриншот: facebook.com/oleg.voloshin

Так, по словам нардепа, его не облили, "а со спины налетели группой и ударили чуть ниже левого глаза рукой с зажатым в ней шариком с зеленкой по лицу. Есть следы удара и зафиксированный врачами ожог роговицы".

Все это происходило в момент, когда он предъявлял на входе в Раду полицейским свое удостоверение. Волошин также отметил, что действие происходило в момент, когда он вместе с коллегами обсуждал законопроект о "локализации".

"Так, как нападали группой, были в чёрном, у меня не было времени разбираться, кто там за ними побежал из полиции или нет. Я ударил того, кто (как мне показалось) ударил меня по лицу. Чистая самооборона. Там было ещё несколько, которых никто не успел ещё задержать, и кто продолжал мне угрожать физической расправой", – написал депутат.

И в конечном итоге, Волошин назвал имя главного нападающего - Александр Погребинский.

"Главный организатор группы нападавших некий Александр Погребинский, член партии Порошенко. Он там ещё сильно руками махал и рассказывал, какой он патриот. Я его отправил не только по известному адресу, но и под офис МВФ, если ему реально дорог суверенитет", – резюмировал нардеп.

Как сообщали Українські Новини, ранее Олег Волошин был отправлен на двухнедельную самоизоляцию после того, как пообщался с французским депутатом, у которого обнаружили коронавирус.

Также на заседании Верховной Рады депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал коллег отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.