Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину с трехдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Симонетта Зоммаруга прибыла в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

"Впервые в истории украинского-швейцарских отношений в Украину с трехдневным государственным визитом прибыла Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга. Как для Украины, так и для Швейцарии, это первый официальный визит высокого уровня после завершения беспрецедентных ограничительных мер в связи с коронавирусом", – говорится в сообщении.

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга. Фото: Facebook/ Посольство Швейцарии в Украине

Главная цель визита и двусторонних переговоров – содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии, и углублению политического диалога на всех уровнях.

Кроме того, во время визита Зоммаруга посетит Донбасс, где Швейцария оказывает гуманитарную помощь.

Также во время визита будет посвящено внимание аннексированному Крыму и его последствий. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Также она разместила в Facebook фото с прибытия Зоммаруги в аэропорт Киева.

Ранее Українські Новини сообщали, с 20 по 23 июля в Киеве ограничат движение из-за визита Президента Швейцарии Симонетты Зоммаруги.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе, Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.