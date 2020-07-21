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21 июля 2020, вторник, 15:02 573
Верховная Рада и партии 2020-07-21T15:05:55+03:00
Українські Новини
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали

Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали

Елена Новикова
Зеленка, Олег Волошин, Слуга народа, Евгений Шевченко, ОПЗЖ, Александр Кабанов
Олега Волошина и еще двух депутатов облили зеленкой под Радой. Фото: Андрей Якобчук
Олега Волошина и еще двух депутатов облили зеленкой под Радой. Фото: Андрей Якобчук

Неизвестные облили зеленкой депутатов Верховной Рады Олега Волошина (фракция "Оппозиционная платформа - За життя"), который ранее отправлялся на двухдневных карантин, Евгения Шевченко и Александра Кабанова (оба - "Слуга народа") возле здания парламента.

Об этом Шевченко и Кабанов сообщили в видеообращениях в Telegram-канале депутата Рады Александра Качуры ("Слуга народа"), передают Українські Новини.

"Мы утром переходили через переход на улицу Грушевского, заходили на работу в Верховную Раду, и у самой калитки полицейские стали у нас просить показать удостоверения, я попросил у них калитку открыть, они наоборот закрыли калитку для прохода, тем самым движением нас остановили. В этот момент подбегают молодчики такие с бородами, пузатые и Олегу Волошину начали в область головы, в плечо какие-то шарики разбивать и на меня тоже она (зеленка) попала", - сказал Шевченко.

На рубашках Шевченко и Кабанова в видеосообщениях видны пятна от зеленки, Волошин отсутствует на этих видео.

Оба депутата сообщают, что Волошин больше всего пострадал, так как броски были направлены именно на него.

Кабанов отметил, что полиция сразу же после данного случая задержала нападающих, Качур заявляет, что нападающие являются радикалами и емкость с зеленкой, которую бросали в Волошина - стеклянная.

Соответствующие нападения, по словам Кабанова, произошли по политическим мотивам.

 

 

Согласно заявлениям в видео, на данный момент Волошин отсутствует на внеочередном заседании Рады.

Нардеп Волошин на своей странице в Facebook написал, что ему удалось задеть одного из нападавших.

Под Радой напали на 3 депутатов. Фото:Под Радой напали на 3 депутатов. Фото: Андрей Якобчук

Под Верховной Радой неизвестные облили зеленкой трех депутатов. Фото: Андрей ЯкобчукПод Верховной Радой неизвестные облили зеленкой трех депутатов. Фото: Андрей Якобчук

"Пока кратко. Этим уродам ни меня, никого из моих коллег не запугать. Боремся дальше. P.S. Ещё и надеются на меня дело возбудить за то, что я в порядке самообороны двинул одному деятелю в глаз", — написал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее в зале парламента "слугу народа" Александра Кабанова в рабочее время в сессионном зале сфотографировали за выбором нового элитного автомобиля Jaguar F-Pace престиж-комплектации за 63 тысячи долларов.

Также на заседании Верховной Рады депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал коллег отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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