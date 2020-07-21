Захвативший автобус с заложниками в Луцке назвался Максимом Плохим, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим. Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Лицо, захватившее заложников, позвонило в полицию в 9:25 и представилось именем Максим Плохой", - написал Геращенко. По его словам, согласно данным из Интернета, такой человек является автором книги "Философия преступника". Под таким именем в микроблоге Twitter опубликованы его требования к руководству страны, церквей и правоохранительным органам, а также олигархам. Согласно публикациям в Twitter Плохой требует от них записать и разместить в социальных сетях видеообращение о том, что они являются террористами в законе. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке. Тем временем полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры.