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21 июля 2020, вторник, 12:48 313
Силовые структуры 2020-07-21T13:30:01+03:00
Українські Новини
Захвативший автобус с заложниками в Луцке назвался Максимом Плохим, - Геращенко

Захвативший автобус с заложниками в Луцке назвался Максимом Плохим, - Геращенко

Анна Рудык
Заложники, Антон Геращенко, захват заложников, захват заложников в Луцке
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами. Фото: Волинські Новини
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами. Фото: Волинські Новини

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в полицию в 9:25 и представилось именем Максим Плохой", - написал Геращенко.

По его словам, согласно данным из Интернета, такой человек является автором книги "Философия преступника".

Под таким именем в микроблоге Twitter опубликованы его требования к руководству страны, церквей и правоохранительным органам, а также олигархам.

Согласно публикациям в Twitter Плохой требует от них записать и разместить в социальных сетях видеообращение о том, что они являются террористами в законе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Тем временем полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. 

Больше новостей о: Заложники Антон Геращенко захват заложников захват заложников в Луцке

Захвативший автобус с заложниками в Луцке назвался Максимом Плохим, - Геращенко
Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры
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