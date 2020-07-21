Большая часть украинцев не доверяет Зеленскому, – опрос

52% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в июле, не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Доверяют Президенту 40,5% опрошенных. В свою очередь Кабинету Министров не доверяют 74,1% респондентов, доверяют - 19,6%.

Верховной Раде не доверяют 76% опрошенных, доверяют - 18,7%.

Прокуратуре не доверяют 72,7% опрошенных украинцев, доверяют - 15,6%.

Также 64,1% респондентов не доверяют Национальной полиции, доверяют ей 27,8%.

При этом больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам - 64,7% (не доверяют - 27,5%).

Опрос проводился с 8 по 15 июля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, в июне рейтинг Владимира Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза.

По данным последнего опроса у Владимира Зеленского упал рейтинг до 25,4%, при этом у Порошенко и Бойко вырос.