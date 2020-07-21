Рада намерена предложить "инвестняни" для крупных инвесторов

В то время, как уровень инвестиций в электрические сети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры, Верховная Рада намерена ввести государственный пакет стимулов для крупных инвесторов с целью реализации их проектов в Украине.

За принятие за основу законопроекта № 3760 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, господдержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе в Украину нового оборудования), предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестпроекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечения объектами смежной инфраструктуры путем ее строительства или реконструкции за счет государства.

При этом общий объем господдержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

В свою очередь размер инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн евро, который реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования и спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).

В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой, размер которой должен не менее чем на 15% превышать среднюю зарплату в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

Также срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Согласно законопроекту, предусматривается закрепление статуса государственного за учреждением, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабинетом Министров на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Как сообщали Українськi Новини, Михаил Саакашвили считает, что срыв голосования за законопроект №3658 о поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников поставит под угрозу дальнейшие иностранные инвестиции в Украину.

Также эксперты считают, что системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен.