подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы
21 июля 2020, вторник, 18:12 926
Происшествия 2020-07-21T18:14:54+03:00
Українські Новини
Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы

Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы

Ольга Фандорина
Терроризм, Луцк, захват заложников, захват заложников в Луцке

В Луцке мужчина, который захватил автобус и взял в заложники людей, пытается сбить коптер правоохранителей. Он время от времени стреляет по нему. Центр города перекрыт, на месте работают взрывотехники и полиция. Об этом сообщает "Страна".

Также во всем Луцке прекратили радиовещание - чтобы взрыв не был произведен с помощью радиосвязи. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает телеканал "НАШ".

Это информацию также подтвердил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя именно радио работает, мы выдаю сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", - сказал он.

Террорист не дает заложникам сходить в туалет, сообщает МВД. Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них есть 15-летний ребенок, а также беременная.

Террорист представился "Максимом Плохим". Уже найдены его страницы в соцсетях. В "Твиттере" опубликованы его требования, которые трудно назвать внятными. Если вкратце – он недоволен системой. Еще он потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе".

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

Больше новостей о: Терроризм Луцк захват заложников захват заложников в Луцке

В Пакистане отмечают очередную годовщину широкомас...
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находилс...
Захвативший автобус с заложниками в Луцке назвался...
Полиция устанавливает личность захватившего автобу...
Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы
В Киеве "минировали" Ж/Д вокзал, но взрывных устройств не нашли
Новости
Безответственные и непрофессиональные политики стали угрозой для страны, - Юрий Бойко 18:35
Карта пробок в Киеве 21 июля. Фото: Pixabay
В Киеве вечером снова образовались пробки и тянучки. Где самые загруженные дороги 18:26
Журналистов попросили не писать лишнего о луцком террористе 18:21
Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы 18:12
В Киеве "минировали" Ж/Д вокзал, но взрывных устройств не нашли 17:58
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
больше новостей
Журналистов попросили не писать лишнего о луцком террористе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok