Переговоры с террористом в Луцке проводят через соцсети: периодически раздаются взрывы и выстрелы

В Луцке мужчина, который захватил автобус и взял в заложники людей, пытается сбить коптер правоохранителей. Он время от времени стреляет по нему. Центр города перекрыт, на месте работают взрывотехники и полиция. Об этом сообщает "Страна".

Также во всем Луцке прекратили радиовещание - чтобы взрыв не был произведен с помощью радиосвязи. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает телеканал "НАШ".

Это информацию также подтвердил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя именно радио работает, мы выдаю сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", - сказал он.

Террорист не дает заложникам сходить в туалет, сообщает МВД. Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них есть 15-летний ребенок, а также беременная.

Террорист представился "Максимом Плохим". Уже найдены его страницы в соцсетях. В "Твиттере" опубликованы его требования, которые трудно назвать внятными. Если вкратце – он недоволен системой. Еще он потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе".

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.