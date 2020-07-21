Террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников", - сообщил Геращенко.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.