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21 июля 2020, вторник, 21:04 332
Общество 2020-07-21T21:06:10+03:00
Українські Новини
Террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную

Террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную

Ольга Фандорина
Террорист, Заложники, Луцк, Освобождение заложников, захват заложников в Луцке

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, отпустил троих людей. Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко.

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников", - сообщил Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.

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