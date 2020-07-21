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21 июля 2020, вторник, 21:00 198
Общество 2020-07-21T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди с грозами и похолодание. Прогноз погоды на 22 июля

Дожди с грозами и похолодание. Прогноз погоды на 22 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

22 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+16 градусов, днем +18…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+18 градусов, днем +18…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Полтавской области небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +22…+30 градусов, в Винницкой области +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

21 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, Киев накрыл мощный ливень с градом и ураганный ветер.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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