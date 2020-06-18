Шарий завоевывает улицу, ВНО отменяют, футбол оживает! Оле-оле-оле)

Популярный блогер Анатолий Шарий вывел своих сторонников на акцию протеста против Зеленского. На Банковую пришли больше тысячи человек.

Им противостояло пару десятков членов пропорошенковской "Демсокиры".

Они пытались забросать забросать митинг яйцами и брызгали газом из балончиков.

Драка продолжилась в метро.

Полиция задержала 12 человек.



С виду рядовой пикет банковой заложил новый тренд – улица вышла из под контроля псевдопатриотических праворадикалов. Впервые после Майдана свое мнение на уличных акциях могут попробовать высказать и другие политсилы.



Зеленский предложил отменить ВНО в этом году. Минобразования так и не смогло его нормально провести. Хотели очно, потом поздно отменили. Попробовали онлайн – лег сервер.

Бардак, как всегда(



Аэропорт Киев сегодня отменил все рейсы и признался, что их родное онлайн табло показывает неактуальную информацию.



Власти продлили карантин в городе из-за плохих показателей, поэтому рейсов пока нет( Хотя Борисполь работает без проблем. Сегодня отправил 11 рейсов.

Но выбор направлений не велик. МАУ даже закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов.

Даже Турция, давно открывшая границы для туристов, вернула сегодня масочный режим в половине страны.



Оживает футбольная жизнь. Болельщики Динамо пришли на закрытый для зрителей матч любимой команды – поддержать хоть из-за забора. Но оскандалились плакатом в поддержку копа, убившего Флойда из-за которого началась массовые беспорядки в США.



Кричавший "Слава Украине!" после победы над сборной РФ хорватский футболист переходит в российский клуб. Переобулся в полете)



В четверг и воскресенье обещают грозы. Но будет тепло и солнечно)

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