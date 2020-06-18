Шарий завоевывает улицу, ВНО отменяют, футбол оживает! Оле-оле-оле)

Популярный блогер Анатолий Шарий вывел своих сторонников на акцию протеста против Зеленского. На Банковую пришли больше тысячи человек.Им противостояло пару десятков членов пропорошенковской "Демсокиры".Они пытались забросать забросать митинг яйцами и брызгали газом из балончиков.Драка продолжилась в метро. Полиция задержала 12 человек. С виду рядовой пикет банковой заложил новый тренд – улица вышла из под контроля псевдопатриотических праворадикалов. Впервые после Майдана свое мнение на уличных акциях могут попробовать высказать и другие политсилы.Зеленский предложил отменить ВНО в этом году. Минобразования так и не смогло его нормально провести. Хотели очно, потом поздно отменили. Попробовали онлайн – лег сервер. Бардак, как всегда(Аэропорт Киев сегодня отменил все рейсы и признался, что их родное онлайн табло показывает неактуальную информацию.Власти продлили карантин в городе из-за плохих показателей, поэтому рейсов пока нет( Хотя Борисполь работает без проблем. Сегодня отправил 11 рейсов.Но выбор направлений не велик. МАУ даже закрыла продажу билетов до 1 августа в связи с тем, что границы многих стран остаются закрытыми для туристов.Даже Турция, давно открывшая границы для туристов, вернула сегодня масочный режим в половине страны. Оживает футбольная жизнь. Болельщики Динамо пришли на закрытый для зрителей матч любимой команды – поддержать хоть из-за забора. Но оскандалились плакатом в поддержку копа, убившего Флойда из-за которого началась массовые беспорядки в США.Кричавший "Слава Украине!" после победы над сборной РФ хорватский футболист переходит в российский клуб. Переобулся в полете) В четверг и воскресенье обещают грозы. Но будет тепло и солнечно) Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.